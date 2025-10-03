AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan: 'Her Zaman Gazze'nin Yanındayız'

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Her durumda Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağız. Buradan Sumud Filosu'na selamlar gönderiyoruz. Rabbim, o mezalimin elinde olan kardeşlerimizin bir an önce özgürlüğe kavuşmasını nasip eylesin." dedi.

Ercan, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Karabük Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Karabük'teki güzel ortamın ve atmosferin ne kadar büyük anlam ifade ettiğini bir kez daha gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler'de toplantılara katıldıklarını belirten Ercan, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler'de Filistin halkının hakkını savunan, Gazze halkının hakkını savunan, gümbür gümbür dünyaya, 'Biz buradayız, Gazze'yi ezdirmeyeceğiz." diyen, tek bizim liderimizdir. Diğer dünya liderleri de az çok bazıları bahsetti, bahsedenler oldu ama en sonunda söyledikleri laf, 'İsrail'in de hakkı korunsun, Filistin'in de hakkı korunsun.' Yani ara bulmaya yönelik şeyler söylerken, Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Biz Gazze'nin dimdik arkasındayız, Filistin'i de kabul etmeniz gerekir.' dedi ve onun o sözlerinden sonra da dünya üzerinde pek çok ülke hamdolsun şu anda Filistin'i tanımış durumda.

Bu dava dünden, bir hafta önceden, bir ay önceden gelen bir dava değil, 2 sene, 5 sene önceden gelen bir dava değil. Bu dava, 1400 yıl önceden gelen bir dava. Kudüs biliyoruz ki bizim ilk kıblemiz. İlk kıblemizin olduğu yeri elbette ki her zaman savunacağız. Her durumda Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağız. Buradan Sumud Filosu'na selamlar gönderiyoruz. Rabbim, o mezalimin elinde olan kardeşlerimizin bir an önce özgürlüğe kavuşmasını nasip eylesin."

Öte yandan, Ercan programı kapsamında Safranbolu Çavuşlar köyü mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda 23 Temmuz'da çıkan yangından etkilenen Karabük merkeze bağlı Kamış köyündeki vatandaşlarla bir araya geldi, evleri zarar gören aileleri konteynerlerde ziyaret etti.