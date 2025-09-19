AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, gazilerle bir araya geldi Açıklaması

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, bugün Türkiye'nin dört bir yanında huzur ve güven ikliminin tesis edilmesinin, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarıyla mümkün olduğunu bildirdi.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ercan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen özel bir programda gazilerle bir araya geldi.

Gazilerle birebir görüşen Ercan, Terörsüz Türkiye sürecine dair, "Bugün ülkemizin dört bir yanında huzur ve güven ikliminin tesis edilmesi, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla mümkün olmuştur. Bizler, bu fedakarlığın değerini biliyor ve terörün kökünü kazımakta kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ercan, gazilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye süreci kapsamında şehit aileleri ve gaziler için özel olarak kaleme aldığı mektubu ileterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, milletimizin birliğine ve kardeşliğine kast eden hiçbir odak başarıya ulaşamayacak. Biz, şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin onurlu mücadelesiyle Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahraman gazilerin, milletin "ortak değeri" olduğunu dile getiren Ercan, "Onların fedakarlıkları, geleceğe daha güçlü bir Türkiye bırakmamız için en büyük ilham kaynağımız." değerlendirmesini yaptı.

Gazilerin de görüş ve taleplerini dile getirdiği programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu bir gazi tarafından okundu.