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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Aşure Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Aşure Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, cemevlerine ve Alevi vatandaşlara karşı düzenlenen provokatif saldırıların amacına ulaşmayacağını bildirdi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, cemevlerine ve Alevi vatandaşlara karşı düzenlenen provokatif saldırıların amacına ulaşmayacağını bildirdi.

Kurtulmuş, Aşure Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, onurlu duruşuyla, asil ruhu, cesareti, fedakarlığı, zulme boyun eğmeyen itirazıyla Hazreti Hüseyin'in sevdalısı olduklarını ifade etti.

Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve ailesinin Kerbela'daki şehadetlerinin yıl dönümünde kalplerinin ehlibeytin yanında olduğunu belirten Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Tarihte birçok önemli hadisenin yıl dönümü olan Aşura Günü'nde meydana gelen Kerbela, kıyamete kadar devam edecek hak-batıl mücadelesinde, Hakk'ın yanında nasıl durulması gerektiğini gösteren büyük bir nasihat ve Müslümanların ortak acısıdır. Muharrem ayının 10'uncu gününde başta Şah-ı Şehid-i Kerbela Hazreti Hüseyin olmak üzere, ona sadakatinden taviz vermeyerek Hakk'ı ayakta tutmak için mücahede eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Son günlerde özellikle muharrem ayı içerisinde cemevlerine ve Alevi yurttaşlarımıza karşı düzenlenen provokatif saldırılar hiçbir şekilde amacına ulaşmayacak, binlerce yıldır kardeşçe yaşayan aziz milletimizin arasına ekilmeye çalışılan nifak tohumları asla sonuç vermeyecektir."

AA / Enes Kaplan - Güncel

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