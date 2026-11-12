Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan Malatya'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Elitaş, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Malatyamızın semalarında, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde vazifelerini ifa ederken meydana gelen elim helikopter kazasında 4 kahraman Mehmetçiğimizin şehadet haberiyle derin bir hüzne boğulduk. Rabb'im, şehitlerimizin makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Kederli ailelerine sabr-ı cemil, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı71

Sedat Peker, Hacı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Tekirdağ Çorlu'da 5 metrelik biyogaz çukuruna düşen işçi hayatını kaybetti

Genç işçinin kahreden sonu! Cansız bedeni 5 saatte çıkarıldı
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor

Beyaz Saray yakınlarında alarm! Can kaybı var, saldırgan yakalanamadı
Manifest'in menajeri Tolga Akış için tahliye kararı

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış için karar verildi
Trump'tan Nvidia için sürpriz CEO önerisi: Jensen Huang'ın yerine Tim Cook

Nvidia'da koltuk boşaldı, Trump bombayı patlattı! İşte önerdiği o isim
Piyasaları sarsan yasak aşk! Hindistan, Tayvan'ı geride bıraktı

Piyasalarda yasak aşk depremi yaşanıyor
Abdulhamit Gül’den fon soruşturması açıklaması: Makamına ve mevkisine bakılmayacak

AK Partili Gül'den fon soruşturması için net mesaj: Ne makam ne mevki
İBB iddiası! Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı

Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı