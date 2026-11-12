AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan Malatya'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan Malatya'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.
Elitaş, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Malatyamızın semalarında, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde vazifelerini ifa ederken meydana gelen elim helikopter kazasında 4 kahraman Mehmetçiğimizin şehadet haberiyle derin bir hüzne boğulduk. Rabb'im, şehitlerimizin makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Kederli ailelerine sabr-ı cemil, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."
Kaynak: AA