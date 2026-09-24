AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Şanlıurfa'daki deprem için geçmiş olsun dedi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Şanlıurfa'daki deprem için geçmiş olsun dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+2 sitede yayında
Güncelleme:
Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, tüm vatandaşlara geçmiş olsun diledi. Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda 'Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin.' ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA