AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Gazze'de 21 bin 745 çocuğun katledildiğini söyledi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımına yönelik paylaşımda bulundu.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Unutmadık… 18 yaş altı 21 bin 745 çocuk katledildi, 46 bin çocuk yaralandı. Yaralı çocuklardan 11 bini uzuvlarını kaybetti, 123 çocuk açlık nedeniyle öldü, 293 yeni doğan bebek hayatını kaybetti. Beş yaş altı yaklaşık 300 bin çocuk yetersiz beslenmeye maruz bırakıldı… Unutmuyoruz… Çünkü insanız…"

Kaynak: AA