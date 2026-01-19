Suriye'de Ateşkes Anlaşması Kritik Dönüm Noktası

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "18 Ocak 2026 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasal birliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabalar açısından kritik bir dönüm noktasını temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin açıklamada bulundu.

"18 Ocak 2026 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasal birliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabalar açısından kritik bir dönüm noktasını temsil etmektedir." ifadelerini kullanan Ala, uzun yıllardır süregelen çatışma ortamının ardından bu anlaşmanın hayata geçirilmesi, Suriye iç dinamikleri bakımından ve terörsüz bölge bağlamında istikrarın yeniden hayata geçirilmesi açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

"Anlaşmanın, Suriye halkının meşru beklentilerine cevap verecek şekilde uygulanması, başta Suriye'nin komşuları olmak üzere Orta Doğu coğrafyasının tamamında güvenlik, huzur ve öngörülebilirliğin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede ateşkesin korunması ve silahlı unsurların tam entegrasyonu, sürecin başarısı için vazgeçilmez unsurlar olarak öne çıkmaktadır." değerlendirmesini yapan Efkan Ala, sürecin, 8 Aralık 2024 tarihinde başladığını, Suriye için yeni bir siyasal ve toplumsal inşa imkanı sunduğunu, bugün itibarıyla belirleyici bir aşamaya ulaştığını ve sahadaki fiili gerçekliklerin dikkate alındığı bu yeni dönemde, Suriye'nin geleceğinin çatışma, ayrışma ve terör zemininde değil birlikte yaşama iradesi, bütünleşme ve kapsayıcı entegrasyon anlayışı temelinde şekillenmesi gerektiği gerçeğinin tüm aktörler tarafından idrak edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin Suriye'de halkın rızasına dayalı, kapsayıcı ve bütünleştirici bir yönetişim anlayışıyla yürütülen çabaları ve ülkenin yeniden inşasına yönelik adımları güçlü biçimde desteklediğini ifade eden Ala, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı üzere, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılması yalnızca Suriye'nin ulusal güvenliği açısından değil, bölgenin tamamında kalıcı istikrarın sağlanması bakımından da zorunlu bir koşuldur. Suriye konusunda başından beri öngörülerinde haklı çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin kriz yönetimi kapasitesiyle hem bölgesel hem de küresel ölçekte sorumluluk üstlenen bir liderlik perspektifi ortaya koymuştur.

Bu yönüyle Türkiye, terör koridorlarına izin vermeden sahadaki gerçekliklerle çözüm arayışlarını eş zamanlı yürütebilen dünyada eşine az rastlanır bir süreci başarıyla yürütmüştür. Sonuç itibarıyla Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın başarıyla uygulanması, Suriye'nin egemen, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yeniden inşasının önünü açabileceği gibi, Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel barış ve güvenlik vizyonunun da somut bir tezahürü olacaktır. Bu süreç, Suriye'nin yanı sıra bölgenin tamamının geleceğini etkileyecek tarihsel bir fırsat penceresi sunmaktadır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin istikrar, güven ve kalkınmasında destek olmaya devam edecektir."