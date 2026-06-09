AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kuzey Makedonya'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Kuzey Makedonya'dan bir haber duyduklarında heyecanlandıklarını belirterek "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon yurttaşımızın yüreği her zaman burada, sizinle beraber. Bunu hiçbir zaman unutmayın." dedi.

Zorlu, Kuzey Makedonya temaslarına Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğini ziyaret ederek başladı. Büyükelçi Fatih Ulusoy ile görüşen Zorlu, daha sonra Kuzey Makedonya'daki üniversitelerin rektörleri ile bir araya geldi.

Zorlu, Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı da ziyaret etti.

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Kuzey Makedonya temasları kapsamında Üsküp'e bağlı Aşağı Koliçan köyünü de ziyaret eden Zorlu, burada soydaşlarla bir araya geldi.

Zorlu, buradaki konuşmasında, vatandaşların sıcak karşılaması dolayısıyla duygulu anlar yaşadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirten Zorlu, "İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye-Kuzey Makedonya arasındaki ilişkiler çok daha güçlenecek, işbirliğimiz çok daha sağlamlaşacak." diye konuştu.

Türkiye ile Kuzey Makedonya'yı birbirine bağlayan en önemli unsurun vatandaşların sevgisi ve iki ülkeye duydukları aidiyet olduğunu dile getiren Zorlu, şunları söyledi:

"Şundan emin olmanızı istiyorum, sizler burada Türkiye'yi ne kadar seviyorsanız; Türkiye'den bir kanal izlediğinizde, bir Türkçe kelime duyduğunuzda nasıl heyecanlanıyorsanız biz de Evlad-ı Fatihan'dan, Makedonya'dan, Koliçan köyünden bir şey duyduğumuzda emin olun bu kadar heyecanlanıyoruz, duygulanıyoruz ve ümitleniyoruz. İnşallah kardeşliğimizi birlikte bu duygularla öreceğiz, sağlamlaştıracağız ve işte bu evlatlarımızın geleceği, bizlerin birliğimizi de geleceğe taşıyacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon yurttaşımızın yüreği her zaman burada, sizinle beraber. Bunu hiçbir zaman unutmayın."

Zorlu'nun konuşması sırasında vatandaşların Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yoğun ilgisi ve tezahüratları dikkati çekti.

Zorlu'ya görüşmelerde Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Ahmet Bilal Kıymaz ve Mehmet Ali Kurt, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Temel Akyürek eşlik etti.