AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

Güncelleme:
"Katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve mesnetsiz ifadeleri yok hükmündedir. Bölgeyi kana ve istikrarsızlığa sürükleyenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve mesnetsiz ifadeleri yok hükmündedir. Bölgeyi kana ve istikrarsızlığa sürükleyenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve mesnetsiz ifadeleri yok hükmündedir. Bölgeyi kana ve istikrarsızlığa sürükleyenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur. Unutmamak gerekir ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2024 yılı açılışında dünyaya yaptığı çağrı ve ortaya koyduğu tespitler her geçen gün daha büyük bir anlam kazanmaktadır.

Gelinen noktada barış, istikrar ve adalet temelinde milli çıkarlarına dayalı bir politika izleyen Türkiye gerçeği, Netanyahu zihniyetinin rahatsızlığının temel sebebidir. Türkiye, güçlü devlet aklı ve milletinden aldığı destekle, hem sahada hem de masada etkinliğini sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
