Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Onların kahramanlığı ve fedakarlığı, Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a kavuşmasının en anlamlı mirası olarak milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır" "Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki sarsılmaz bağlar, dün olduğu gibi bundan sonra da hiçbir provokasyona geçit vermeyecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 2. Karabağ Savaşı şehitlerini anarak, "Onların kahramanlığı ve fedakarlığı, Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a kavuşmasının en anlamlı mirası olarak milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından, 27 Eylül Şehitleri Anma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

27 Eylül 2020'de başlayan Vatan Savaşı'nda, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri saygı ve rahmetle andığını belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Onların kahramanlığı ve fedakarlığı, Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a kavuşmasının en anlamlı mirası olarak milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. Türkiye olarak Karabağ'da nasıl kardeşlerimizin yanında durduysak, bugün de can Azerbaycan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz biliyoruz. Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki sarsılmaz bağlar, dün olduğu gibi bundan sonra da hiçbir provokasyona geçit vermeyecektir. Şehitlerimizin aziz hatırası, Azerbaycan ve Türkiye halklarının kalplerinde sonsuza dek yaşayacaktır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor
Savaştan kaçtı, depremde evsiz kaldı, dershanesiz tıp kazandı! Vatandaşlığı olmadığı için hiçbir bursa başvuramadı

Dershaneye gitmeden tıp kazandı! Ama bir bursa bile başvuramadı
Afyonkarahisar'da markette acı olay! Çakmak gazı soluduğu ileri sürülen 7 yaşındaki Mustafa Ali kurtarılamadı

Markette bir anda fenalaştı! 7 yaşındaki Mustafa Ali kurtarılamadı
Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle birlikte kabul ediyor

Ünlü oyuncudan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle kabul ediyor
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
Adana'da yolcu otobüsü alt geçitte tabela direğine çarptı! 11 yaralı, sıkışan şoför 2 saatte kurtarıldı

Otobüsün önü demir yığınına döndü! Şoförü çıkarmak 2 saat sürdü
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu