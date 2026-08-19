Yazıcı'dan Netanyahu'ya sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, "Soykırımcı Netanyahu ve cinayet şebekesi, hadsizlikte sınır tanımamaya devam ediyor. Kendi güvenliği adına başka bir ülkenin egemenliğini ihlal edenlerin ve uluslararası hukuku tanımayanların, bölge ülkelerinin güvenlik politikalarına sınır çizmeye kalkması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Soykırımcı Netanyahu ve cinayet şebekesi, hadsizlikte sınır tanımamaya devam ediyor. Kendi güvenliği adına başka bir ülkenin egemenliğini ihlal edenlerin ve uluslararası hukuku tanımayanların, bölge ülkelerinin güvenlik politikalarına sınır çizmeye kalkması kabul edilemez. Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel barış ve istikrar için sorumluluk almaya devam edecek, milletimizin ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden hiçbir oldubittiye müsaade etmeyecektir."

Kaynak: AA