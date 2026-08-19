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Yazıcı'dan Netanyahu'ya sert tepki

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AK Parti'li Hayati Yazıcı, Netanyahu'yu 'soykırımcı' diye nitelendirerek, İsrail'in bölge ülkelerinin egemenliğini ihlal etmesini ve güvenlik politikalarına sınır çizmeye kalkmasını kabul edilemez buldu. Türkiye'nin bölgesel barış için sorumluluk alacağını ve tehditlere izin vermeyeceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, "Soykırımcı Netanyahu ve cinayet şebekesi, hadsizlikte sınır tanımamaya devam ediyor. Kendi güvenliği adına başka bir ülkenin egemenliğini ihlal edenlerin ve uluslararası hukuku tanımayanların, bölge ülkelerinin güvenlik politikalarına sınır çizmeye kalkması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Soykırımcı Netanyahu ve cinayet şebekesi, hadsizlikte sınır tanımamaya devam ediyor. Kendi güvenliği adına başka bir ülkenin egemenliğini ihlal edenlerin ve uluslararası hukuku tanımayanların, bölge ülkelerinin güvenlik politikalarına sınır çizmeye kalkması kabul edilemez. Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel barış ve istikrar için sorumluluk almaya devam edecek, milletimizin ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden hiçbir oldubittiye müsaade etmeyecektir."

Kaynak: AA
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