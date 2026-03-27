AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan ArtAnkara 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'na ziyaret Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Herkes mühendis, çiftçi, marangoz olabilir ama herkes sanatçı olamaz. Sanatçı olmak çok kıymetli ve değerlidir." dedi.

Yayman, ATO Congresium'da düzenlenen ArtAnkara 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret ederek, eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı.

Eserleri inceledikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yayman, fuarın sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin ve coğrafyanın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirterek, organizatörlüğü üstlenen ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül'ü tebrik etti.

Yayman, fuar alanında yaklaşık 45 ülkeden sanatçının eserlerinin sergilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sanat ve kültür, bizi bir arada tutan en önemli enstrümanların başında geliyor. Ülkemizde de hepimiz çok fazla siyaset, savaş, dış politika konuşuyoruz. İşte bir anlamda gündelik hayatımızda bize bir nefes aldıracak sanat faaliyetlerinde, kültürel faaliyetlerde bulunmak çok kıymetli ve değerli. Herkes mühendis, çiftçi, marangoz olabilir ama herkes sanatçı olamaz. Sanatçı olmak çok kıymetli ve değerlidir. Bizi milletçe bir arada tutan en önemli başlıklardan bir tanesi sanattır, kültürdür, spordur ve dolayısıyla bugün Ankara'da bu güzel sanat etkinliğinde bulunmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim."

"Şimdi büyük atılımlar yapma zamanı"

Tüm sanatçıların yanında olduklarını vurgulayan Yayman, "Sanatçılarımızın sorunu bizim sorunumuzdur ve her zaman onlarla beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye 86 milyon olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pek çok başarıyı yakalamıştır. Şimdi artık kültür zamanıdır, sanatın, müziğin, kreatif sanatlarda büyük atılımlar yapma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yayman, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak her zaman Türkiye'yi ileri taşıyacak faaliyetleri önemsediklerine dikkati çekti.

Millet kütüphanelerinden sanat galerilerine, müzik dinletilerinden resitallere, Atatürk Kültür Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ve bütün Anadolu'ya yayılan tüm sanat faaliyetlerinin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini vurgulayan Yayman, "Hem bakanlığımız hem partimizle tüm faaliyetlerimizi çok önemsiyoruz. Sanatın, sanatçının yanındayız ve onların ne kadar güç koşullarda çalıştığının farkındayız." şeklinde konuştu.

Yayman, Ankara'nın sanatla özdeşleşen bir şehir haline geldiğine dikkati çekerek, sanatsever vatandaşlara da teşekkürlerini iletti.