AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kırşehir'de iftar programında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti iktidarları olarak her zaman vatandaşın yanında olmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Yalçın, partisinin Kaman ilçesinde düzenlediği "Vefa İftarı" programında yaptığı konuşmada, il ve ilçe teşkilatlarıyla esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ramazanın manevi ikliminde yoğun çalışmalar yaptıklarını, Kırşehir ve Kaman'da vatandaşların talep ve görüşlerini almayı sürdürdüklerini dile getiren Yalçın, kentin beklentilerine yönelik çeşitli yatırımların ve hizmetlerin AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kırşehir ve Kaman'da yoğun bir gün geçirdiklerini kaydeden Yalçın, şöyle konuştu:

"Ramazan ayında durmadan, yorulmadan, sokak sokak, cadde cadde gezerek AK Parti'mizin, Cumhurbaşkanımızın davasını anlatmaya çalıştık. Türkiye'nin dört bir yerinde vatandaşımıza ramazan boyunca, 'Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir' diyerek, AK Parti davasını ve sevdasını anlattık. AK Parti iktidarları olarak her zaman, her dönem, her an vatandaşımızın yanında olmaya özen gösterdik. Bugün de yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Türkiye'nin dört bir tarafına yayıldık. Vatandaşımızla bu güzel iftar ve sahur sofralarında bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da programa katılan davetlilerin oruçlarının kabul olmasını dileyerek, şimdiden bayramlarını tebrik etti.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin ve Kırşehir'in gelişmeye devam edeceğini dile getirdi.

İftar programına, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci ve AK Parti Kaman İlçe Başkanı Mustafa Şahin de katıldı.

Daha sonra Yalçın, Kaman Belediyesini ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.