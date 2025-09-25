AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, İstanbul'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti iktidarıyla 23 yılda altyapı, sağlık ve eğitim gibi alanlarda büyük kazanımlar elde edildiğini, "Terörsüz Türkiye" inisiyatifiyle de "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

" Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda konuşan Yalçın, yaz boyunca Türkiye'nin dört bir köşesinde halkla bir araya geldiklerini, İzmir'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a kadar çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

AK Parti'nin uzun yıllardır vatandaşla hemhal olma geleneğini sürdürdüğünü ifade eden Yalçın, "Bu ziyaretlerimiz sadece sahada olmaktan ibaret değil, aynı zamanda vatandaşımızın sorunlarını ve tavsiyelerini alarak iktidarımıza aktarmak için gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir programdır. Türkiye'nin en kılcal damarlarına kadar ulaşan bu çalışmalar, partimizin alışkanlık haline getirdiği ve uzun süredir sürdürdüğü bir yaklaşımı yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, herhangi bir seçim veya referandum dönemi olmamasına rağmen vatandaşın taleplerini dinlemeye ve onların sorunlarını çözmeye devam ettiklerini belirterek, " Türkiye, 23 yıldır AK Parti iktidarıyla altyapı, sağlık ve eğitim gibi alanlarda büyük kazanımlar elde etti. Şehir hastanelerinden köprülere, yollardan tünellere kadar yapılan hizmetler, Türkiye'yi yaşanabilir bir ülke haline getirdi. Bununla birlikte, toplum-devlet kucaklaşmasını sağlayan, vesayet mekanizmalarını çökerten bir siyasi anlayışı da sahneye koyduk." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yalçın, " Türkiye, sınırları içinde ve ötesinde terörle mücadelede büyük bir başarı elde etti. Artık terör, Türkiye için akut bir sorun değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan 'Terörsüz Türkiye' inisiyatifiyle bu sorunun tamamen ortadan kalkması hedefleniyor. Bu süreçte ihtiyatlı ve planlı adımlar atıyoruz. Amaç 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu gerçekleştirmektir." dedi.

Yalçın, vatandaşların hala AK Parti'ye sorunlarını iletmesinin kendileri için en büyük övünç kaynağı olduğunu, muhalefet partilerinin ise Türkiye'nin meseleleriyle ilgili bir vizyon ortaya koyamadığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ve beraberindekiler, düzenledikleri toplantının ardından ilçede esnaf ve vatandaşlarla görüştü.