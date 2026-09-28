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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki:

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- "Şehir şehir dolaşıp partisindeki örgütlü hırsızları savunan Özgür Özel'in kimseye söyleyecek tek bir sözü olamaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Yalçın, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Siyasi konumunu pavyonda satın alınmış delegelere borçlu olan ve şehir şehir dolaşıp partisindeki örgütlü hırsızları savunan Özgür Özel'in kimseye söyleyecek tek bir sözü olamaz. Hele de konuyu Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmeye kalkışması en hafif tabirle densizliktir."

Kaynak: AA
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