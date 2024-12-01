AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Nevşehir'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, " Ak Parti, sadece umudun, geleceğin, vizyonun hareketi değildir. Aynı zamanda dava ahlakı ve dava kardeşliğinin olduğu bir ortamdır." dedi.

Sırakaya, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Nevşehir Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, demokrasi düşmanları ve vesayet odakları ile mücadelede sırtını millete dayayan bir hareket olduğunu, bütün zorlu süreçlerden milletin desteğiyle geçtiğini söyledi.

Aşılmaz denilen engellerin Cumhur İttifakı'nın iradesiyle geride bırakıldığını vurgulayan Sırakaya, şöyle konuştu:

"Cumhur İtifakı'nda görev almak çok kıymetlidir ama biz biliyoruz ki bu hareket, görevli olanlarla değil, gönüllü olanlarla doğmuş ve büyümüştür. Onun için her zaman gönül kazanmak adına hareket edeceğiz. 12 Ekim itibarıyla başladığımız kongre süreçleri ile birbirimize olan muhabbetimizi tazeleyip, 2053 ve 2071 yolundaki çalışmalarımıza yeniden 'Bismillah' diyerek yol almanın azmi ve kararlılığı içindeyiz. AK Parti, sadece umudun, geleceğin, vizyonun hareketi değildir. Aynı zamanda dava ahlakı ve dava kardeşliğinin olduğu bir ortamdır."

İsrail'in "arzı mevud" hayaliyle Ortadoğu ülkelerini ateş çemberine çevirdiğini dile getiren Sırakaya, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardım sağlayan ülkelerin başında yer aldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde doğru bildikleri yolda yürümeye devam edeceklerine dikkat çeken Sırakaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yükümüzün ağır olduğunu Ortadoğu ve Müslüman coğrafyalara baktığımızda net görüyoruz. Gazze'de yaşanan soykırıma baktığımızda her birimizin mesuliyeti ve omzundaki yükün ağırlığını görüyoruz. Batı Şeria'yı ilhak etme peşindeler. Lübnan'da geçici ateşkes sağlandı ama ne kadar süreceği bilinmiyor. Arzı mevud safsatası ile Ortadoğu'yu ateş çemberine çevirdiler. Emin olun bundan sonraki hedeflerini Anadolu olarak belirlediler. Dünyada diplomasi, hukuk, insani yardım anlamında varlığını gördüğümüz tek ülke Türkiye'dir. 'Neden bizden ekonomik imkanları daha fazla olan ülkeler varken, biz Gazze'ye sağlananların yüzde 25'ini tek başımıza sağlıyoruz' diyenlere Nevşehir'den haykırıyorum. Vermek bir imkan değil, iman meselesidir."

AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün'ün de konuşma yaptığı kongrede, AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanlığına Serhat Sonugelen seçildi.