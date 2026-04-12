Sırakaya'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

Güncelleme:
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Tarihe soykırımcı ve bebek katili olarak geçen Netanyahu'nun, soykırımı örtbas etmek ve kendi 'savaş' suçlarını perdelemek için Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, suçluluk psikolojisinin, korkunun ve siyasi tükenmişliğin dışavurumu, hadsizliğin son perdesidir." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Senin sicilin alçak katliamlarla, bizim tarihimiz mazluma kol kanat germekle yazılmıştır Netanyahu. Tarihe soykırımcı ve bebek katili olarak geçen Netanyahu'nun, soykırımı örtbas etmek ve kendi 'savaş' suçlarını perdelemek için Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, suçluluk psikolojisinin, korkunun ve siyasi tükenmişliğin dışavurumu, hadsizliğin son perdesidir. Gazze'de çocukları, kadınları ve sivilleri katleden bir savaş suçlusunun, insanlığa vicdan dersi vermeye kalkması, tarihin gördüğü en büyük aymazlıklardan, utanmazlıklardan biridir. Bilinmelidir ki, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan mazlumların sesi olmaya devam edecek, Türkiye ve AK Parti ise hakikatin ve adaletin yanında durmayı sürdürecektir. Netanyahu, insanlık seni işlediğin suçlarla hatırlayacak. Adalet ise er ya da geç tecelli edecektir."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
