AK Parti'den Netanyahu'ya Sert Tepki

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert yanıt vererek, Netanyahu'nun soykırım suçlusu olduğunu vurguladı. Öğütken, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun iftiralarının gerçekleri gizlemeye yetmeyeceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Netanyahu'nun iftiraları ve hakaretleri onun bir soykırım suçlusu olduğunu gizlemeye yetmeyecektir." ifadesini kullandı.

Öğütken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Soykırım denince adı artık Hitler ile birlikte anılan Netanyahu, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlarını yinelemiş. Yıllardır Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren, kadın, çocuk demeden sivilleri hedef alan bu zihniyetin en büyük korkusu Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşudur. Ancak korkunun ecele faydası yoktur. Netanyahu'nun iftiraları ve hakaretleri onun bir soykırım suçlusu olduğunu gizlemeye yetmeyecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, mazlumların yanında durmaya, zulme karşı sesini yükseltmeye ve adaletin sağlanması için her platformda mücadele etmeye devam edecektir. Hiçbir kara propaganda, Netanyahu'nun işlediği soykırımı ve yaşattığı acıları gizleyemez. Bunun hesabı er ya da geç uluslararası hukuk önünde sorulacaktır."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
