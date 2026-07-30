AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Seydikemer'deki yangından etkilenenleri ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Kaya, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile Bayır, Sarıyer, Kayacık, Dere, Çökek ve Çatak Mahallelerini dolaştı.

Yangın nedeniyle evleri, tarım alanları ve çeşitli mal varlıkları zarar gören vatandaşları ziyaret eden Kaya, ailelerin taleplerini dinledi.

Yangından etkilenen ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu kaydetti.

Kaya, yangından zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını vurguladı.

Başkan Akdenizli ise yangının ilk anından itibaren belediye olarak tüm ekiplerle sahada olduklarını belirtti.

Yangında en büyük tesellinin şu ana kadar can kaybının yaşanmaması olduğunu dile getiren Akdenizli, "Yangından etkilenen vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Devletimiz tüm kurumlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bu zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacak, yaralarımızı yine birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

Bayır Mahallesi'nde dün çıkan yangın, geniş bir alana yayılmış, bazı evlerde yaşayanlar ve hayvanlar bölgeden tahliye edilmişti.

Kaynak: AA