Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da şehit ailesi ve huzurevi sakinleriyle görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da şehit ailesi ve huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da şehit ailesi ve huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Kaya, merkez Çukurova ilçesindeki Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaya, merkezde ağırlanan yaşlılarla sohbet etti.

Kaya, daha sonra 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın baba evine gitti.

Şehidin babası Bekir ve annesi Sıdıka Şık ile görüşen Kaya, AK Parti teşkilatlarının şehit ailelerine hizmet etmeyi şeref bildiğini söyledi.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine, "En önemli görevlerinizden biri şehit aileleriyle ilgilenmek" dediğini belirterek, "İnşallah terörsüz Türkiye'yi başarıyla tamamlarsak daha fazla anneler ağlamasın. Türkiye artık çok daha güçlü olacak, hem içeride hem dışarıda terör örgütleri bir bir yok olacak." ifadesini kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şöyle konuştu:

"Biz Kürt-Türk kardeşçe 1000 yıldır bu topraklardayız. Aramıza 40 yıldır bu nifak tohumlarını ekenler ortada. Onlara fırsat vermeyeceğiz, ebedi kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Biz etle tırnak gibiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah'ın izniyle bu süreci de başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Türkiye'yi çok daha güçlü kılacağız."

Baba Bekir Şık da Kaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaya, görüşmenin ardından aileye Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Türkiye'de güvenlik güçleri 116 bin 341 yaka kamerasını aktif olarak kullanıyor

Suçlular dikkat! Türkiye'deki sayı 100 binden fazla
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Galatasaray'da Renato Nhaga'nın transferiyle bir ilk gerçekleşti

Attığı imza sonrası bir ilk yaşandı
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu

Bu halini unutun! Jölesiz saçlarını görenler tanıyamıyor