AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş 'AK Elçiler' tanıtım programında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Ocak ayından bugüne tam 720 bin kardeşimizi partimizin saflarına kattık. Bu çok büyük bir başarı. Ankara teşkilatlarımız, bu davanın en güçlü mayası olmaya, en güçlü motoru olmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Sincan Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nde "Her Binaya AK Elçi, Her Kapıya Bir Gönül" başlığıyla düzenlenen "Ankara'mızın AK Elçileri" programına katıldı.

Programda konuşan Büyükgümüş, Ankara'ya hizmet eden AK Parti teşkilatlarındaki herkesi kutlayarak teşekkür etti.

Büyükgümüş, "Bir davaya gençlerimiz emek vermişse orada zafer büyüktür. Tüm Türkiye'de ocak ayından bugüne tam 720 bin kardeşimizi partimizin saflarına kattık. Bu çok büyük bir başarı. Ankara teşkilatlarımız, bu davanın en güçlü mayası olmaya, en güçlü motoru olmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek. Fedakarca yürüyeceğiz. Dava ahlakımızdan aldığımız samimiyetle yürüyeceğiz. Hedeflerimize de çok kısa bir zamanda ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'de hiyerarşiye yer olmadığını belirten Büyükgümüş, "Bizler belirli makamlara gelmek için siyaset yapmıyoruz. İdealler ve davamız için siyaset yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben slogan gençliği değil, icraat gençliği istiyorum" sözlerini hatırlatan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Bugün Ankara hizmetin olmamasından muzdarip. Yolların tıkandığı, çeşmelerin akmadığı, tepeden tırnağa bereketsizliğin görüldüğü bir Ankara'da yaşıyoruz. Sincan gibi AK belediyecilikle yola devam eden belediyelerimizin yaptığı çalışmaları vatandaşlarımıza anlatacağız. 'AK Elçiler'in içerisinde çok sayıda genç kardeşimiz bu programdan sahaya çıkacak. Arzumuz, duamız, 'AK Elçiler'le Ankara'da yeni bir destan yazılsın. Ankara'nın tüm mahallelerinde, ilçelerinde gayret gösteren teşkilat mensuplarımızı gönülden tebrik ediyorum."

"Ankara'nın her hanesine uzanacak tarihi bir teşkilatlanma modeli için bir araya geldik"

AK Parti Ankara Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da siyasetin bir çözüm üretme ve bağ kurma sanatı olduğunu belirtti.

Halkın güvenini almanın en iyi yolunun iletişimden geçtiğini belirten Oktay, Sincan'da başlatılan "AK Elçiler" çalışmasıyla milletle kurulacak gönül bağının daha da güçleneceğini vurguladı.

Oktay, AK Parti'nin kendine güvendiğini ve hedeflerini iyi belirlediğini fakat çalışmaların sahada daha da iyi anlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise Ankara'nın 25 ilçesini temsilen Sincan'da bir ateş yaktıklarını, bu kıvılcımla Ankara'nın dört bir yanında ve genel merkezin takdiriyle tüm Türkiye'de "AK Elçiler" çalışmasını yayacaklarını söyledi.

Özcan, şunları kaydetti:

"Bugün Ankara'nın her hanesine uzanacak tarihi bir teşkilatlanma modeli için bir araya geldik. Sincan'da başlattığımız cadde, sokak, site, bina temsilciği çalışması tamamlanarak örnek bir teşkilatlanma modeline dönüştü. Artık bu çalışma Ankara'nın tamamının ortak yürüyüşüdür. Bir şehrin gücü sokağını bilen kadro ile ortaya çıkar. Sokağını bilmeyen şehrini bilemez, tanıyamaz. Her ilçemizde sokak sokak, kapı kapı çalışma yürütüyoruz. Bu sadece teknik bir teşkilatlanma değil, insana dokunan, sokağın nabzını tutan bir gönül hareketidir. Sincan teşkilatımızın başarı oranı yüzde yüzlere ulaşıyor. Tüm ilçelerimize bunu yayacağız."

AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kısa birer selamlama konuşması yaptı.