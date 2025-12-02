Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş "AK Elçiler" tanıtım programında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş 'AK Elçiler' tanıtım programında konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Ocak ayından bugüne tam 720 bin kardeşimizi partimizin saflarına kattık. Bu çok büyük bir başarı. Ankara teşkilatlarımız, bu davanın en güçlü mayası olmaya, en güçlü motoru olmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Ocak ayından bugüne tam 720 bin kardeşimizi partimizin saflarına kattık. Bu çok büyük bir başarı. Ankara teşkilatlarımız, bu davanın en güçlü mayası olmaya, en güçlü motoru olmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Sincan Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nde "Her Binaya AK Elçi, Her Kapıya Bir Gönül" başlığıyla düzenlenen "Ankara'mızın AK Elçileri" programına katıldı.

Programda konuşan Büyükgümüş, Ankara'ya hizmet eden AK Parti teşkilatlarındaki herkesi kutlayarak teşekkür etti.

Büyükgümüş, "Bir davaya gençlerimiz emek vermişse orada zafer büyüktür. Tüm Türkiye'de ocak ayından bugüne tam 720 bin kardeşimizi partimizin saflarına kattık. Bu çok büyük bir başarı. Ankara teşkilatlarımız, bu davanın en güçlü mayası olmaya, en güçlü motoru olmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek. Fedakarca yürüyeceğiz. Dava ahlakımızdan aldığımız samimiyetle yürüyeceğiz. Hedeflerimize de çok kısa bir zamanda ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'de hiyerarşiye yer olmadığını belirten Büyükgümüş, "Bizler belirli makamlara gelmek için siyaset yapmıyoruz. İdealler ve davamız için siyaset yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben slogan gençliği değil, icraat gençliği istiyorum" sözlerini hatırlatan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Bugün Ankara hizmetin olmamasından muzdarip. Yolların tıkandığı, çeşmelerin akmadığı, tepeden tırnağa bereketsizliğin görüldüğü bir Ankara'da yaşıyoruz. Sincan gibi AK belediyecilikle yola devam eden belediyelerimizin yaptığı çalışmaları vatandaşlarımıza anlatacağız. 'AK Elçiler'in içerisinde çok sayıda genç kardeşimiz bu programdan sahaya çıkacak. Arzumuz, duamız, 'AK Elçiler'le Ankara'da yeni bir destan yazılsın. Ankara'nın tüm mahallelerinde, ilçelerinde gayret gösteren teşkilat mensuplarımızı gönülden tebrik ediyorum."

"Ankara'nın her hanesine uzanacak tarihi bir teşkilatlanma modeli için bir araya geldik"

AK Parti Ankara Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da siyasetin bir çözüm üretme ve bağ kurma sanatı olduğunu belirtti.

Halkın güvenini almanın en iyi yolunun iletişimden geçtiğini belirten Oktay, Sincan'da başlatılan "AK Elçiler" çalışmasıyla milletle kurulacak gönül bağının daha da güçleneceğini vurguladı.

Oktay, AK Parti'nin kendine güvendiğini ve hedeflerini iyi belirlediğini fakat çalışmaların sahada daha da iyi anlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise Ankara'nın 25 ilçesini temsilen Sincan'da bir ateş yaktıklarını, bu kıvılcımla Ankara'nın dört bir yanında ve genel merkezin takdiriyle tüm Türkiye'de "AK Elçiler" çalışmasını yayacaklarını söyledi.

Özcan, şunları kaydetti:

"Bugün Ankara'nın her hanesine uzanacak tarihi bir teşkilatlanma modeli için bir araya geldik. Sincan'da başlattığımız cadde, sokak, site, bina temsilciği çalışması tamamlanarak örnek bir teşkilatlanma modeline dönüştü. Artık bu çalışma Ankara'nın tamamının ortak yürüyüşüdür. Bir şehrin gücü sokağını bilen kadro ile ortaya çıkar. Sokağını bilmeyen şehrini bilemez, tanıyamaz. Her ilçemizde sokak sokak, kapı kapı çalışma yürütüyoruz. Bu sadece teknik bir teşkilatlanma değil, insana dokunan, sokağın nabzını tutan bir gönül hareketidir. Sincan teşkilatımızın başarı oranı yüzde yüzlere ulaşıyor. Tüm ilçelerimize bunu yayacağız."

AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kısa birer selamlama konuşması yaptı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi

Derbi sonunda yıldız isim PFDK'ye sevk edildi! Sebebi: Hakaret
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Bülent Arınç'tan dikkat çeken yorum

Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Arınç'tan yorum
Müstakil evde sır dolu olay! İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi

Müstakil evde sır olay! İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.