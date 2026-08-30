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AK Parti'den İsrail'e Sert Tepki

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarını, Netanyahu yönetiminin çaresizliğinin tescili olarak nitelendirdi ve Gazze'deki katliamın hesabının verileceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Acar, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik beyanlarının, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yönetiminin içine düştüğü çaresizliğin tescili olduğunu belirtti.

Acar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Gazze'de döktüğünüz masumların kanını hezeyanlarınızla gizleyemez, işlediğiniz insanlık suçlarını iftiralarınızla unutturamazsınız. Cumhurbaşkanımızın dik duruşunu ve Türkiye'nin bölgedeki kirli oyunları bozan iradesini hedef almak, Gazze'nin cellatlarının harcı değildir. Siyasi ömrünüz de katliam saltanatınız da tükeniyor. İnsanlık önünde hesap vereceğiniz gün yakın."

Kaynak: AA
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