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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Gazze paylaşımı:

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- "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı davasını her platformda savunmayı, Gazze'de adalet ve kalıcı barış sağlanana kadar sesimizi yükseltmeyi sürdüreceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı davasını her platformda savunmayı, Gazze'de adalet ve kalıcı barış sağlanana kadar sesimizi yükseltmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de 3 yıldır süren soykırım ve insanlık dramının, vicdanlarda derin bir yara açtığını belirtti.

Faruk Acar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çocukların, kadınların ve masum sivillerin hedef alındığı bu zulmü unutmadık, unutturmayacağız. Evlerinden edilen, sevdiklerini ve yaşam alanlarını kaybeden Filistinlilerin acısı insanlığın ortak hafızasında silinmeyecek. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı davasını her platformda savunmayı, Gazze'de adalet ve kalıcı barış sağlanana kadar sesimizi yükseltmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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