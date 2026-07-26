AK Parti'den Filenin Sultanları'na tebrik

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, mesajında, "Bizleri gururlandırdınız. Filenin Sultanları'nı, emeği olan herkesi kutluyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından, "Bir kez daha Filenin Sultanları tarih yazdı. Bu inanç, bu mücadele, bu zafer bizim! Türk milletinin ve büyük Türk dünyasının. Tebrikler bizim kızlar."açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Necip milletimizin gururu, Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımıza, teknik heyetimize ve bu büyük başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, paylaşımında, "2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde destansı performansıyla kupayı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Filenin Sultanları'nın yine tarih yazdığının altını çizerek, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten tebrik ettiğini kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Azimleri, mücadeleleri ve büyük başarılarıyla milletimize gurur yaşatan Filenin Sultanları'nı kutluyorum." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, inançları, azimleri ve bitmeyen mücadele ruhlarıyla bir kez daha tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutladığını belirterek, "Ay yıldızlı formayı gururla taşıyarak milletimize büyük bir sevinç yaşatan tüm sporcularımıza, teknik ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Filenin Sultanları. Bu gurur hepimizin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Şampiyon Türkiye. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "2026 FIVB Milletler Ligi Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ediyorum. Bizlere yaşattığınız bu haklı gurur için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, paylaşımında, Filenin Sultanları'nın yeniden zirvede olduğunu, bu büyük başarıda emeği geçen sporcuları, teknik ekibi ve federasyonu tebrik ederek, altın kızların yine tarih yazdığını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak bizlere büyük bir gurur yaşatan, A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Şampiyon Filenin Sultanları. Şampiyon Türkiye." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Şampiyonluk kupası Türkiye'de. Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'ni kazanarak bir kez daha tarih yazdı. Tebrikler Filenin Sultanları." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA