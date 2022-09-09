AK Partili gençlerden metrobüs kazasına ilişkin tepki çeken video: Binlerce yaralı ve ölüler var

Avcılar'da gerçekleşen iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin AK Partili gençlerden sosyal medyada tepki çeken bir video paylaşıldı. Söz konusu videoda gençlik kolları üyesi bir genç, "Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var" dedi. Birçok kişi genç kızın kullandığı ifadeleri provokasyon olarak yorumladı.

Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada son gelen rakamlara göre 99 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüslerdeki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Duraklarda ise kısa sürede büyük yoğunluk oluştu.

"BİNLERCE YARALI, SAYISI BELLİ OLMAYACAK KADAR ÖLÜ VAR"

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bununla birlikte AK Parti Gençlik Kolları da olayın olduğu bölgeye ulaştı. Kaza sonrası bölgeye giderek video çeken bir Gençlik Kolları üyesi genç, "AK Parti Avcılar olarak kaza yerindeyiz. İki metrobüs çok feci bir şekilde çarpıştı. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

DEZENFORMASYON VE PROVOKASYON TEPKİSİ

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu video büyük tepki çekti. Pek çok kullanıcı videoyu çekenleri dezenformasyon ve provokasyon yapmakla suçladı. İBB'den Murat Ongun ise yaptığı paylaşımda, "Bu genç kızımızın aklını kirletenlerledir mücadelemiz. Siyasi sevinçlerinize insanlığınızı feda etmeyin" ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medyadan bazı paylaşımlar: