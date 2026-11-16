Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, "Üniversiteli Gençlik Buluşması"nda konuştu:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Dünün yasaklarını siz kaldırdınız, yarının teknolojisini inşallah bu gençlik üretecek. Bizlere açtığınız bu yolda, bu emanetin, bu kutlu müjdenin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz"

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Dünün yasaklarını siz kaldırdınız, yarının teknolojisini inşallah bu gençlik üretecek. Bizlere açtığınız bu yolda, bu emanetin, bu kutlu müjdenin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz." dedi.

İbiş, partisinin Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda konuştu.

Konuşmasına şair Sezai Karakoç'u vefatının 5. yılında rahmetle anarak başlayan İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üniversitelerde yaşanan değişime bakıldığında "sessiz ama büyük" bir devrim yaşandığını belirtti.

İbiş, önceki dönemlerde üniversitelerin ilim ve bilim yuvası olmaktan çıkarıldığını, ideolojik hesaplaşmaların arenasına dönüştürüldüğünü söyledi.

Üniversitelerin kapılarının Erdoğan döneminde milletin bütün evlatlarına açıldığını ifade eden İbiş, "Siz gençliği kalıplara sığdırmaya çalışanlardan olmadınız, gençliğin önündeki kalıpları kıran bir lider oldunuz. Dün kampüs kapısında gençlere kimlik soran zihniyet, bugün gençlere sadece sokağı layık görüyor. Bizler ise kütüphanelerimizde, laboratuvarlarımızda, TEKNOFEST'lerimizde gençliğimizle büyüyoruz." dedi.

İbiş, Erdoğan'ın üniversitelerde başörtüsü yasağını, katsayı engelini, üniversite harçlarını kaldırdığını ifade ederek, öğrenim kredilerindeki faiz ve enflasyonun silinmesi, öğrenci aflarıyla gençlerin yeniden üniversitelere girmesi gibi örnekleri hatırlattı.

Gençliğin artık dünyayla yarıştığını dile getiren İbiş, şunları kaydetti:

"İnsansız Hava Aracı'nı (İHA), kendi otomobilini üreten, TEKNOFEST'lerde büyüyen, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar her alanda iddia sahibi bir gençlik var. Dünün yasaklarını siz kaldırdınız, yarının teknolojisini inşallah bu gençlik üretecek. Bizlere açtığınız bu yolda, bu emanetin, bu kutlu müjdenin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Şeyh Mansur Taburu'nun tek kadın savaşçısı hayatını kaybetti13

Taburun tek kadın askeriydi, artık hayatta değil

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte tartıştığı sürücüye kamp sandalyesi ve sopayla saldırdılar

Kavga anı kamerada! Kamp sandalyesiyle dövdü
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin

Havada kabus anları: Herkesi uçaktan indirin
Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı

Milyonluk haberler başına iş açtı: Herkes beni arıyor
Emel Sayın'dan unutulmaz gece! 4 bin kişi şarkılarına eşlik etti

Yeşilçam'ın Mavi Boncuğu'ndan unutulmaz gece! 4 bin kişi eşlik etti
Üst komşusunun TikTok hesabını buldu, duyduğu seslerin sırrı çözüldü

Dua edin, bu adam üst komşunuz değil!
Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi25

Yeni hamlesi "Para var, huzur var" dedirtti!
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü

Dün gece maç için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü