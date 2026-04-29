Haberler

AK Parti Gençlik Kolları, 100 bin genci "Bir Gençlik Şöleni"nde buluşturacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenecek "Bir Gençlik Şöleni", 16 Mayıs'ta 100 bin gencin katılımıyla gerçekleştirilecek.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Turka Kocaeli Stadyumu'nda yapılacak büyük gençlik şöleninin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gençleri ağırlayacak programa, yaklaşık 100 bin genç davet edildi. Ayrıca programa, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor.

Yılın en büyük gençlik buluşması olması beklenen organizasyon kapsamında, gençlere yönelik çeşitli etkinlikler, interaktif alanlar, sürpriz içerikler ve sosyal buluşma noktaları oluşturulacak.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençlerin birbirleriyle tanışacağı, fikir alışverişinde bulunacağı ve ortak heyecanı paylaşacağı bu alanların, organizasyonun sosyal yönünü daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

Şölende şarkıcı Sefo, Merve Özbey, Uğur Işılak, DJ Burak Yeter ve müzik grubu Ay Yola sahne alacak.

Müzik ve sahne performanslarıyla zenginleşecek programın, gençlerin enerjisini ve coşkusunu yansıtan bir atmosfere dönüşmesi amaçlanıyor.

"Tüm genç arkadaşlarımı şölenimize davet ediyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, tüm gençleri şölene davet etti.

Gençlere seslenen İbiş, "Gençler hazır mıyız? Takvimlerinizi işaretleyin, alarmlarınızı kurun. Bu şölen kaçmaz. 'Bir Gençlik Şöleni'nde, coşku dolu bir günde buluşmak üzere. Heyecanımız dorukta. Tüm genç arkadaşlarımı şölenimize davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

