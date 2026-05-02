AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, Sazova Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gürcan, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ile gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında mahalle sakinlerinin evlerine konuk oldu.

Ünzile Okçu'nun evini ziyaret eden Gürcan, Okçu'nun özel gereksinimli oğlu Erol Okçu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevginin kendilerini duygulandırdığını belirterek, anne Okçu'ya fedakarlığı dolayısıyla teşekkür etti.

İki vatandaşın evlerine de misafir olan Gürcan, gösterilen misafirperverlikten memnuniyet duyduğunu ifade etti.