AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Yeşiltepe Mahallesi İmar Planı Değişikliğini Görüştü

Güncelleme:
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Yeşiltepe Mahallesi'nde imar planı değişikliğini görüşmek üzere vatandaşlarla bir araya geldi. Albayrak, Tepebaşı Belediyesi'ni eleştirerek 25 yıldır beklenen bu konuya çözüm bulunmasını istedi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Tepebaşı Belediyesi'nin Ak Parti'li bazı belediye meclis üyeleri, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki imar planı değişikliğine ilişkin süreci görüşmek amacıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeşiltepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki meydanda vatandaşlarla bir araya gelen Albayrak, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Ahmet Sivri ve Tepebaşı Belediyesi'nin AK Partili belediye meclis üyeleri Mehmet Şimşek ile Ali Semih Ünlü, vatandaşların taleplerini dinledi.

İmar planı değişikliğinin yaklaşık 25 yıldır bekleyen bir konu olduğunu belirten Albayrak, "Tepebaşı Belediyesi her dönem geliyor. Her dönem buralara söz veriyor. Sizlere bilgi vermeden, 'ben yaptım oldu' mantığıyla yol yürüdü. Burada biz sizle beraberiz. Sizlerin yanındayız." diye konuştu.

Albayrak, CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nin 25 yıldır yönetimde söz sahibi olmasına karşın ortaya koyduğu güzel bir proje olmadığına dikkati çekerek, "Yapacakları bir konuyu tartışmıyorlar. Tartışamıyorlar çünkü yapmak istemiyorlar. Neden? Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bunların derdi halka hizmet değil. Bunların derdi, halk ile beraber olmak değil. Bunlar kendi dünyalarında bir grupları var. Onlarla oturuyorlar, onlarla kalkıyorlar." dedi.

Tepebaşı Belediyesinin yetkililerine seslenen, "Bir an evvel yapmış olduğunuz bu hatadan dönün" diyen Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu noktada Yeşiltepe Mahallesi sakinlerinin talep etmiş olduğu düzenlemeyi, meclise getirin. Bu düzenlemeyle beraber buradaki insanların da menfaatine olacak durumu hayata geçirin. Bugün buradan sizlerle birlikte güçlü bir şekilde seslenerek Tepebaşı Belediyesini yıllardan beri yapmadığı, yaparken de eline ayağına bulaştırdığı imar değişikliğini düzgün yapmaları konusunda tekrardan uyarmış oluyoruz."

Toplantıda, belediye meclis üyeleri Mehmet Şimşek ve Ali Semih Ünlü de vatandaşların taleplerinin dinleyerek, sorularına yanıt verdi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
