AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, kadınların hayatın her alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

"Bir kadın kendi başına ne yapabilir ki diyenlere, azmiyle, emeğiyle ve mücadelesiyle dünyayı değiştiren kadınlarımız en güzel cevabı veriyor." ifadesini kullanan Albayrak, şöyle devam etti:"

"Cephede Kara Fatma, göklerde Sabiha Gökçen olan o ruh, bugün Eskişehir'de ve ülkemizde hayatın her alanında yaşıyor. Kadın eli değen her yer güzelleşir, her iş değerlenir. Şehit ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum."