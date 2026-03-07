Haberler

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, kadınların hayatın her alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

"Bir kadın kendi başına ne yapabilir ki diyenlere, azmiyle, emeğiyle ve mücadelesiyle dünyayı değiştiren kadınlarımız en güzel cevabı veriyor." ifadesini kullanan Albayrak, şöyle devam etti:"

"Cephede Kara Fatma, göklerde Sabiha Gökçen olan o ruh, bugün Eskişehir'de ve ülkemizde hayatın her alanında yaşıyor. Kadın eli değen her yer güzelleşir, her iş değerlenir. Şehit ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle

7 gün sonra bir ilk! Çin'den küresel gerilimi tavan yaptıracak hamle
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih

Yenisine alışmadan bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle

7 gün sonra bir ilk! Çin'den küresel gerilimi tavan yaptıracak hamle
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı

ABD'nin can damarını kestiler
Hande Yener'e soruşturma! İfadeye çağırıldı

Hande Yener'e soruşturma! İfadeye çağırıldı