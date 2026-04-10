Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 'farklı tarife' iddiaları yargıya taşındı

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) 'hizmetler ve teminatlar ile yaptırımlar' tarifelerinde; meclis ve komisyon aşamalarında kabul edilen ücretlerden daha fazla artış yapıldığını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti grubu, ESKİ'nin hizmetler ve teminatlar ile yaptırımlar tarifeleri ile uygulamada fark olduğunu ortaya koyan bir tablo hazırlayıp belediye önünde açıklamalarda bulundu. AK Parti meclis üyeleri, belirlenen ücretlerin vatandaşa yaklaşık yüzde 48,5 oranında zamlı olarak yansıtıldığını söyledi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, iddiaları hazırladıkları şikayet dilekçesiyle yargıya taşıdı. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla dilekçe veren Albayrak, ESKİ Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile bu kararların sahadaki uygulanış biçimleri üzerine yaptıkları teknik incelemede fiyat farkını ortaya çıkardıklarını söyledi.

'HATA DEĞİL, BİLİNÇLİ BİR MÜDAHALE'

ESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2026 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan 'hizmetler ve teminatlar ile yaptırımlar' tarifelerinde; meclis ve komisyon aşamalarında kabul edilen içerikten farklı olarak, tüm kalemlerde yaklaşık yüzde 48,5 oranında fahiş bir artış yapıldığı ve bu usulsüz rakamların vatandaşa yansıtıldığı ifade eden Albayrak, "Örneğin orijinal teklifte 305 TL olan Keşif Ücreti 450 TL'ye, 6,640 TL olan Sayaç Sökme-Değiştirme Ücreti 9,865 TL'ye, 225 TL olan 'Su Açma Ücreti' ise 332 TL'ye tahrif edilmiştir. Bu fahiş artışın sadece bir hata değil, bilinçli bir müdahale olduğu somut belgelerle ortadadır. Komisyon Kararı dosyasında, 'Su ve Atıksu Tarifesi' gibi sayfalarda tüm üyelerin tam imzası bulunurken; fiyatların usulsüzce artırıldığı kritik sayfalarda paraf sayısının azaldığı ve imza düzeninin bozulduğu görülmektedir. Ayrıca resmi evrak talebimize Büyükşehir Belediyesi tarafından ancak 2 günde cevap verilmesi, bu süreçte evrakların aslına uygun olmayan bir biçimde yeniden düzenlendiği (tahrif edildiği) kanaatimizi güçlendirmektedir" dedi.

'BİR NEVİ İTİRAF NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR'

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuya ilişkin 'Bazı tarifelerde sehven hata olmuş olabileceği, incelenip iade edileceği' yönündeki açıklamalarının yetersiz olduğunu kaydeden Albayrak, "Bu söylem, iddialarımız karşısında bir nevi itiraf niteliği taşımaktadır. Ancak şunu sormak gerekir. Meclisin onayladığı rakamları sistemde yüzde 48,5 oranında artırmak ve bu sayfalardaki parafları eksiltmek nasıl sehven olabilir?" diye konuştu.

Bu durumun, meclis iradesinin baypas edilmesi ve resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğunu anlatan Albayrak, meclis kararına aykırı şekilde tahsil edilen haksız bedellerin iadesi için net bir takvim açıklanana kadar konunun takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı