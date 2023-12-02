AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, gazetecilerle buluştu

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, kurum müdürleri ve kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Nazırlı, kentte yürütülen çalışmaları basınla istişare etmek için bu programı düzenlediklerini belirtti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, kurum müdürleri ve kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.

Elazığ İl Özel İdare binasında gerçekleştirilen programda konuşan Nazırlı, kentte yürütülen çalışmaları basınla istişare etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Kentin sorunlarının çözümü için idarecilerin var gücüyle çalıştığını ifade eden Nazırlı, şöyle konuştu:

"Bugün bir istişare ve değerlendirme toplantısı yapmak istedik. Kurumlarda neler olup bittiğini sizlerin aracılığı ile sunmak istedik. Elazığ'ımızın sahipsiz olmadığını sizlere ifade etmek istediğimiz için bu programı yaptık. Elazığ'ın sahibi öncelikle vatandaşlarımız, ayrıyeten bu kıymetli çalışanlarımızdır. Depremden aldığımız yaraların kapanması adına idarecilerimiz çalışmaktadır."

Kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Nazırlı, programa katılan tüm gazetecilere teşekkür etti.