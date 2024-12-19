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AK Parti Edirne İl Başkanlığına seçilen İba, mazbatasını aldı

AK Parti Edirne İl Başkanlığına seçilen İba, mazbatasını aldı
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AK Parti Edirne 8. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa yeniden seçilen Belgin İba, mazbatasını aldı.

Ak Parti Edirne 8. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa yeniden seçilen Belgin İba, mazbatasını aldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu, yönetim kurulu üyeleri ve partililer ile Edirne Adliyesine giden İba, törenle mazbatasını alarak göreve başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve delegelerin teveccühüyle yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tekrar göreve seçildiklerini hatırlattı.

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmak ve Edirne'nin her alanda hak ettiği yere ulaşması için durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten İba, "Hedefimiz, her vatandaşımızın gönlünde yer edinmek, her haneye umut olmak ve Edirne'mizin yarınlarını hep birlikte inşa etmektir. Bu yolda hiçbir ayrım gözetmeksizin, millete hizmet anlayışımızı rehber edinerek çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İba, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Edirne'nin geleceği için omuz omuza vererek yeni başarılara imza atacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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