AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmen" sıfatını kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihine atıfta bulunarak, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, geleceğin mimarları ve toplumun yarınlarını şekillendiren en değerli rehberler olduğunu belirtti.

Öğretmenliğin büyük bir fedakarlık, sabır ve gönül işi olduğuna dikkati çeken İba, öğretmenlerin bir ülkenin gelişiminde ve geleceğe hazırlanmasında önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Bir çocuğun hayatına dokunmanın, ona yeni ufuklar açmanın ve hayallerine ulaşması için yol göstermenin kıymetli bir sorumluluk olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik yalnızca sınıflarda ders anlatmaktan ibaret değildir. Her öğrencinin yeteneğini keşfetmesinde, kendine güvenen, milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı bireyler olarak yetişmesinde öğretmenlerimizin emeği bulunmaktadır. Bilginin yanı sıra sevgi, saygı, sorumluluk ve vatan sevgisini de öğrencilerine aşılayan öğretmenlerimiz, güçlü bir toplumun inşasında vazgeçilmez bir yere sahiptir. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında, bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde ve her alanda ilerlemesinde öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesillerin büyük payı vardır. Geleceğin güçlü Türkiye'si eğitimle, eğitim ise fedakar öğretmenlerimizin gayretiyle şekillenecektir."

Öğretmenlerin emeklerinin yalnızca bir günle sınırlı kalmadan her zaman hatırlanması ve değer görmesi gerektiğini vurgulayan İba, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görev yaparken hayatını kaybeden ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA