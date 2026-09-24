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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Lalapaşa'da pazar esnafı ve vatandaşlarla buluştu

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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Lalapaşa'da pazar esnafı ve vatandaşlarla buluştu
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, beraberindeki teşkilat yöneticileriyle Lalapaşa ilçesinde perşembe pazarını ziyaret etti. İba, pazar esnafına hayırlı işler dileyip vatandaşlarla sohbet etti, Lalapaşa'ya ilişkin talepleri dinledi.

Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa ilçesinde pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İba, beraberinde il ve ilçe teşkilatı yöneticileriyle perşembe pazarını ziyaret ederek esnafa hayırlı işler diledi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden İba, Lalapaşa'ya ilişkin talepleri dinledi.

İba, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerini sıcak bir şekilde karşılayan vatandaşlara teşekkür ederek, pazar esnafına bol ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyarette AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanı Seçkin Yörük, il başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile parti teşkilatı üyeleri yer aldı.

Kaynak: AA
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