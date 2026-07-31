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AK Parti Edirne İl Başkanı İba esnaf ve vatandaşlarla buluştu

AK Parti Edirne İl Başkanı İba esnaf ve vatandaşlarla buluştu
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İba, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Celal Demir ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Çavuşbey Mahallesi Ağaç Pazarı Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Üç Şerefeli Cami çevresinde faaliyet gösteren iş yerlerini gezen İba, esnafın talep ve önerilerini dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

İba, ziyaret kapsamında esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: AA
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