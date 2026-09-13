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AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Süloğlu ilçesine ziyaret

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Süloğlu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Süloğlu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, programına AK Parti Süloğlu İlçe Başkanlığını ziyaret ederek başlayan İba, İlçe Başkanı Şaban Toprak'tan teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı, yeni hizmet binasının ilçeye ve parti teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Ardından ilçe pazarını ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileyen İba, vatandaşların taleplerini dinleyerek sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, pazar yerinde esnafın emeğine ve vatandaşların güzel sohbetine ortak olduklarını belirtti.

Esnafın her zaman yanında olduklarını aktaran İba, "Onların talep ve düşüncelerini yerinde dinlemek bizim için çok kıymetli. Süloğlu'nun güzel insanlarıyla sohbet etmek, onların düşüncelerini ve beklentilerini dinlemekten büyük mutluluk duyuyorum. Bizim siyaset anlayışımızın temelinde insanımızı dinlemek ve gönüllere dokunmak var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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