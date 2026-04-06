AK Parti Edirne İl Başkanı İba, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Anadolu Ajansı'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ajansın doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla demokrasiye katkı sağladığını vurguladı.

İba, mesajında, Anadolu Ajansı'nın kurulduğu günden bu yana doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir sorumlulukla yerine getirdiğini belirtti.

Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana milletin sesi olan, doğru ve güvenilir bilgi akışıyla kamuoyunun bilgilendirilmesinde büyük bir rol üstlenen Anadolu Ajansı'nın, basın tarihinin gurur kaynağı olduğunu aktaran İba, "Milli Mücadele ruhuyla temelleri atılan ajansımız, bugün de aynı sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir. Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren Anadolu Ajansı, hem ülkemizde hem de uluslararası alanda saygın bir konuma sahiptir." ifadelerini kullandı.

İba, Anadolu Ajansının 106 yıldır basın dünyasının en köklü ve güvenilir kurumlarından biri olarak milletin doğru bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Anadolu Ajansının sahip olduğu güçlü teknik altyapı ve uzman kadrosuyla haberciliğin her alanında kendini geliştirerek dijitalleşme sürecine uyum sağladığını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin uluslararası arenada doğru şekilde tanıtılmasına katkı sunan Anadolu Ajansı, ülkemizin sesi olma görevini başarıyla yerine getirmektedir. Tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyor, her birine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 106 yıldır büyük bir özveriyle görev yapan Anadolu Ajansının bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyorum. Bu vesileyle Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
