AK Parti Edirne'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından olduğunu belirtti.

30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade eden İba, zaferin yalnızca askeri bir başarı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan sürecin de önemli aşamalarından biri olduğunu vurguladı.

Türk milletinin zor şartlar altında dahi vatanını savunmaktan ve bağımsızlığından vazgeçmediğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Bu şanlı zaferimiz, aziz milletimizin tereddüt etmeksizin reddettiği, gücünü sınayanlara gerekli cevabı verdiği önemli dönüm noktalarından biridir. Bize düşen de şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır."

İba, 30 Ağustos Zaferi'nin gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir miras olduğunu belirterek, milli birlik ve beraberliğin Türkiye'nin güçlü ve müreffeh geleceğinin inşasında büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en parlak zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku ve gurur içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."ifadelerini kullanan İba, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarının hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

İba, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı, Edirnelilerin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA