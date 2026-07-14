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İba: 15 Temmuz'da millet iradesi galip geldi

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde milletin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini belirtti. İba, şehit ve gazileri anarak halkı anma programına davet etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve milli iradeye yönelik darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini belirtti.

İba, yayımladığı mesajda 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

15 Temmuz 2016 gecesinde, demokrasiye ve milletin özgür iradesine haince zincir vurulmaya kalkışıldığını anımsatan İba, "Ancak o karanlık saatlerde, aziz milletimizin üzerine çöken kara bulutlar, sarsılmaz bir inanç ve vatan sevgisiyle dağıtılmıştır. 15 Temmuz, Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşunun, milli iradenin asla esir alınamayacağının dünyaya ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve milletin devletine sahip çıkmasıyla darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını belirten İba, Türk milletinin birlik ve beraberliğini koruma konusundaki kararlılığını bundan sonra da sürdüreceğini kaydetti.

Şehit ve gazilerin fedakarlıklarının unutulmayacağını vurgulayan İba, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere ise şükranlarını sunduğunu belirtti.

İba, vatandaşları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın saat 20.30'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek programa davet etti.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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