Haberler

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Yaşlılar Günü mesajında vefayı vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Yaşlılar Günü mesajında vefayı vurguladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. İba, mesajında yaşlıların toplumun hafızası olduğunu ve tecrübeleriyle genç nesillere rehberlik ettiğini belirterek vefanın sözle değil davranışlarla gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, yaşlıların toplumun hafızası olduğunu, tecrübe ve birikimleriyle gelecek nesillere rehberlik ettiğini belirtti.

Yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırmanın ve ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu aktaran İba, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nün büyüklere duyulan sevgi ve saygının ifade edilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Büyüklerin tecrübelerinin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkati çeken İba, "Geçmişi bilen gençler, geleceği daha sağlam inşa eder. Büyüklerimizin tecrübesi, gençlerimizin enerjisiyle buluştuğunda toplum olarak çok daha güçlü bir birliktelik ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

İba, yaşlılara gösterilen vefanın yalnızca sözle değil davranışlarla da ortaya konulması gerektiğini belirterek, "Başta kıymetli büyüklerimiz olmak üzere, hayatımıza emekleriyle değer katan tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde nice güzel yıllar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor

Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor!
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı

Fonda sürpriz bir isim daha! AK Partili eski bakanın parası kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Süresiz nafaka kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 38 yıldır devam eden uygulama tarih oldu
61 yaşındaki adam kadın iç çamaşırlarıyla apartmanda yakalandı

Mide bulandıran görüntü kameraya yansıdı! 61 yaşındaki adam...
İzmir'de köpeğini tekmeleyen şahıs gözaltına alındı! Vicdanları yaralayan görüntü

İzmir'de vicdanları yaralayan görüntü!
İsrail'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş

İsrail'in "Uçak kaçırıldı" yaygarası balon çıktı
Tuzlu Kahve'den fenomen diziye gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin

Tuzlu Kahve'deki bu detayı Kuzey Güney hayranları hemen yakaladı
İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo

İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo
Fatma Betül Kaya'nın koltuğuna kim oturacak?

Koltuğuna yeni isim aranıyor