AK Parti Edirne Gençlik Kolları Üye Kayıtlarına Başladı

Ak Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanlığı üye kayıtları gerçekleştirdi.

Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta gençlere ikramda bulunuldu, bilgi verilerek üye kaydı yapıldı.

Ak Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Cengizhan Yılmaz da standı ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

Yılmaz, gazetecilere, AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyelerinin Türkiye'nin 81 ilinde gençlerle buluştuğunu söyledi.

Programları ilçe merkezlerinde de gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şehirleri gezerek seçmenlerimizle bir araya geliyoruz. AK Parti teşkilatları olarak sahadayız ve programlara katılıyoruz." dedi.

AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu da üye kayıt standının cuma gününe kadar açık kalacağını kaydetti.