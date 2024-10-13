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AK Parti Doğanşehir 8. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı

AK Parti Doğanşehir 8. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı
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Doğanşehir Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Rüstem Çatı, tek listeyle yeniden başkan seçildi. Çatı, kongrede yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde depremin yaralarının sarılacağını ve Doğanşehir'in eski günlerine döneceğini ifade etti. Kongreye AK Parti İl Başkanı ve milletvekilleri de katıldı.

Ak Parti Doğanşehir 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Doğanşehir Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Tek listeyle girilen kongrede mevcut başkan Rüstem Çatı AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanlığı görevine tekrar seçildi.

Çatı, burada yaptığı konuşmada, kongreye katılan ve kendisini tekrar göre layık gören herkese teşekkür etti.

Kongrelerini coşku ve heyecanla gerçekleştirdiklerini belirten Çatı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti kadroları ile depremin yaraları en kısa zamanda sarılacak ve Doğanşehirimiz eski güzel günlerine yeniden kavuşacak inşallah." dedi.

Kongreye AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, İl koordinatörü Selim Gültekin, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel

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