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Ömer İleri, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Seçildi

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'na seçilen Ömer İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Nuh Peygamber benzetmesi yaparak, birlik ve ümmet umudu mesajı verdi. 8. Olağan Kongre'de tek aday olarak seçilen İleri, gençler ve kardeşler için umut dolu bir gelecek vaat etti.

(DİYARBAKIR) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'na bugün seçilen Ömer İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Nuh Peygamber benzetmesinde bulunarak, "Hep beraber o bayrakları yukarıya taşıyacağız. Umutluyuz. Gençlerimizi, kardeşlerimizi gördükçe inşallah hiçbir şüphemiz olmayacak hele geminin kaptanı Nuh ise, hiçbir endişeye kapılmayacağız" dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Mevcut İl Başkanı Raşit Ocak'ın aday gösterilmediği kongrede, Sur ilçesindeki Nebi Camii İmamı Ömer İleri, tek aday gösterildi. Yeni başkan seçilen İler, kongrede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nuh Peygamber benzetmesinde bulundu. İleri, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimize teşrif eden ümmetin umudu, mazlumların hamisi, özgür dünyanın güçlü sesi, Cumhurbaşkanımız, liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan'a hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Kongremizde bizi yalnız bırakmayan genel başkan yardımcılarımıza, MYK üyelerimize, bakanlarımıza, hoş geldiniz diyorum. Hep beraber o bayrakları yukarıya taşıyacağız. Umutluyuz. Gençlerimizi, kardeşlerimizi gördükçe inşallah hiçbir şüphemiz olmayacak hele geminin kaptanı Nuh ise, hiçbir endişeye kapılmayacağız. Hep beraber bildiğimiz doğru yolda kararlı adımlarımızla yürüyeceğiz."

Ömer İleri, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Seçildi
Kaynak: ANKA / Güncel
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