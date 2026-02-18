AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun Annesi Hayatını Kaybetti
AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun 78 yaşındaki annesi Nermin Subaşıoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Subaşıoğlu, taziyeleri evinde kabul ediyor.
Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun annesi Nermin Subaşıoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Denizli Devlet Hastanesinde yaşlılığa bağlı tedavi gören Subaşıoğlu (78), dün akşam müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Subaşıoğlu'nun cenazesi bugün Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, Şemikler Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.
Kaynak: AA " / " + Sebahatdin Zeyrek -