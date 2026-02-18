Haberler

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun Annesi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun 78 yaşındaki annesi Nermin Subaşıoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Subaşıoğlu, taziyeleri evinde kabul ediyor.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun annesi Nermin Subaşıoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli Devlet Hastanesinde yaşlılığa bağlı tedavi gören Subaşıoğlu (78), dün akşam müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Subaşıoğlu'nun cenazesi bugün Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, Şemikler Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

Kaynak: AA " / " + Sebahatdin Zeyrek -
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

Kış geri geldi, İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! Seferler iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Tarihi zafer sonrası paylaşımı çok fena
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler