AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, CHP lideri Özgür Özel'in 'Bir Gençlik Şöleni' programına ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi. İbiş, Özel'in gençleri aşağıladığını savundu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek, "Haftalardır parti logomuz altında, sosyal medyada ve 81 ilde duyurusunu yaptığımız 'Bir Gençlik Şöleni' programımıza gençleri tabiri caizse 'kandırarak' davet ettiğimizi söylüyor. Oysa bu sözleriyle aslında gençlerimizi aşağılıyor." ifadelerini kullandı.

İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in Kocaeli'de AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni Programı"na ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Özel'in açıklamalarını hayretle izlediğini belirten İbiş, "Haftalardır parti logomuz altında, sosyal medyada ve 81 ilde duyurusunu yaptığımız 'Bir Gençlik Şöleni' programımıza gençleri tabiri caizse 'kandırarak' davet ettiğimizi söylüyor. Oysa bu sözleriyle aslında gençlerimizi aşağılıyor. Bu ülkenin gençliğini, ne okuduğunu bilmeyen, ne gördüğünü anlamayan bir kitleymiş gibi tarif etmesi, hem ülkemiz gençliği hem de ülkemiz siyaseti adına son derece üzücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

İbiş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Üstelik etkinliğimize 100 bin gencin katılması ona dert olmuş, çıkmış 'Tribün 35 bin kişi.' diyor. Asıl gördüğünü anlamayan sensin Özgür Özel. Tribünün dışındaki miting alanlarından bihabersin, stadyumun dışından bihabersin, gördüğünü de anlamıyorsun. Yolsuzluk kayıtları, otel kayıtları derken, meğer CHP'nin emanetçi başkanı 'ibrikçibaşı' olmuş da kayıt tutuyormuş. Sayım yapmaktan siyaset yapmaya vakit bulamıyor.

Gençler güven bulduğu yere gelir, senin gibi havlucuların ve bu havlucuların savunulduğu yere değil. Zaten bunlar değil miydi, seçilme yaşı 18'e indiğinde, Meclis'te lise kıyafeti giydirdikleri gençlerle basın toplantısı yapıp 'Bunlar mı ülkeyi yönetecek?' diye gençlerimizi küçümseyen? Kafa aynı kafa, zihniyet aynı zihniyet. Merak etme Özgür Özel, ülkemizdeki ortalama bir gencin muhakeme yeteneği seninkinden çok daha yüksek. Gençlerimiz ne kadar kıvrak zekalı olduklarını, neyi nasıl muhakeme ettiklerini sandık günü sana bir kez daha gösterecek. Sen bizi izlemeye devam et, AK Gençlik sana daha çok şey öğretecek."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
