Haberler

Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Dirayetli Siyasetine Dönük Saldırıları Yok Hükmündedir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingdeki açıklamalarını eleştirerek, bu sözlerin Cumhurbaşkanına ve partisinin politikalarına yönelik yetersizlikler içerdiğini belirtti.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"ndeki açıklamalarına tepki göstererek, " Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"ndeki açıklamalarına yanıt verdi. Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye'nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir. Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor. Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

