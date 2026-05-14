AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibini haraç düzeni kurmakla suçladı. Acar, şeffaflık vurgusu yapan Özel'in itirafları ve belgeleriyle ilgili sert ifadelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Özgür Özel ve avaneleri resmen bir haraç düzeni kurmuş, herkesi kendilerine bağlamış. Kimse çıkıp 'iftira' diye bağırmasın. İhbarcı CHP'li, itirafçı CHP'li, poşetiyle, valiziyle, para kuleleriyle aynı CHP işi." ifadelerini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Meydan meydan gezip 'sütte leke var, bizde yok' diyerek dürüstlük pozları kesen Özgür Özel'in bugün içine düştüğü tablo ibretliktir. Hani değişim diyordunuz, hani şeffaflık vadediyordunuz? Sizin 'değişim' dediğiniz meğer poşetlerin el değiştirmesi, paraların valizlere sığdırılmasıymış. Ortada sıradan bir iddia yok, kendi belediye başkanınızın itirafları, yargı dosyasına giren yazışmalar ve telefon kayıtları var. Bir yanda şeffaflık nutukları, diğer yanda 'mavi valiz', 'sağlam paket' ve bahçe duvarına bırakıldığı söylenen para dolu poşetler.

Bu sahnelerin sadece mafya filmlerinde olacağını sanıyorduk ama görüyoruz ki Özgür Özel ve avaneleri resmen bir haraç düzeni kurmuş, herkesi kendilerine bağlamış. Kimse çıkıp 'iftira' diye bağırmasın. İhbarcı CHP'li, itirafçı CHP'li, poşetiyle, valiziyle, para kuleleriyle aynı CHP işi. Bu saatten sonra Özgür Özel'e düşen tek şey, millete ahlak dersi vermeyi bırakıp o mavi valizin hesabını vermektir. Ondan sonra isterse motorları o meşhur maviliklere sürebilirler."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

