AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanlarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, dün gece saatlerinde tutuklanan ve bugün İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

"AKŞAM MHP İL BAŞKAN YARDIMCISI ARIYOR"

Özel "Sayın Hasan Mutlu'yu perşembe günü akşam bir MHP İl Başkanı yardımcısı arıyor. Bu görüşme sırasında telefonun hoparlöründen Hasan Bey'in eşi de dinliyor bunları. Cuma günü sabah da AK Parti il yönetiminden biri arıyor. 'Seni yarın alacaklar, AK Parti'ye katılırsan operasyon duracak' diyor. Hasan Mutlu'yu 24 saat kala arayıp 'Operasyon geliyor' diyorlar. Hasan Mutlu savcıya da söylüyor bunu. Burası hukuk devleti mi arkadaşlar? Yani, 'Ya AK Parti'ye katılacaksın, ya Silivri'ye atılacaksın'.

"HAPİS KORKUSUYLA PARTİMİ SATMAM"

Aydın'da nasıl işledi, Yalova'da işledi? Sistem Bayrampaşa'da işlememiş. Verdiği cevap şu; 'Hapis korkusuyla partimi satmam'. Hukuk kuşu şimdi çıkıp, 'Türkiye'de yargı bağımsızdır' diyecek. Siyasi yankesicilikle karşı karşıyayız. Millet artık önü gözünden de gönlünden de iktidardan da düşürür" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN ÖZEL'E JET YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken AK Parti'den bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt gecikmedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, X hesabından Özel'e bir çağrıda bulunarak "Kendisini vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL'İN İFTİRADA BULUNMASINI ŞİDDETLE REDDEDİYORUM"

Özdemir'in yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde; "CHP Genel Başkanının bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek "Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim." iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum.

"MANAVGAT İÇİN 2 AYDIR HERHANGİ BİR BELGE SUNULMADI"

Sayın Özgür Özel'i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Daha önce Manavgat için "32 saatlik video kaydı var." diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır."