AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı

AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı
AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili iddiasına AK Parti'den jet yanıt geldi. İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir "Sayın Özgür Özel'in, İl Başkan Yardımcılarımızdan biriyle ilgili iftirada bulunmasını şiddetle reddediyorum. Kendisini vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanlarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, dün gece saatlerinde tutuklanan ve bugün İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

"AKŞAM MHP İL BAŞKAN YARDIMCISI ARIYOR"

Özel "Sayın Hasan Mutlu'yu perşembe günü akşam bir MHP İl Başkanı yardımcısı arıyor. Bu görüşme sırasında telefonun hoparlöründen Hasan Bey'in eşi de dinliyor bunları. Cuma günü sabah da AK Parti il yönetiminden biri arıyor. 'Seni yarın alacaklar, AK Parti'ye katılırsan operasyon duracak' diyor. Hasan Mutlu'yu 24 saat kala arayıp 'Operasyon geliyor' diyorlar. Hasan Mutlu savcıya da söylüyor bunu. Burası hukuk devleti mi arkadaşlar? Yani, 'Ya AK Parti'ye katılacaksın, ya Silivri'ye atılacaksın'.

"HAPİS KORKUSUYLA PARTİMİ SATMAM"

Aydın'da nasıl işledi, Yalova'da işledi? Sistem Bayrampaşa'da işlememiş. Verdiği cevap şu; 'Hapis korkusuyla partimi satmam'. Hukuk kuşu şimdi çıkıp, 'Türkiye'de yargı bağımsızdır' diyecek. Siyasi yankesicilikle karşı karşıyayız. Millet artık önü gözünden de gönlünden de iktidardan da düşürür" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN ÖZEL'E JET YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken AK Parti'den bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt gecikmedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, X hesabından Özel'e bir çağrıda bulunarak "Kendisini vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL'İN İFTİRADA BULUNMASINI ŞİDDETLE REDDEDİYORUM"

Özdemir'in yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde; "CHP Genel Başkanının bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek "Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim." iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum.

"MANAVGAT İÇİN 2 AYDIR HERHANGİ BİR BELGE SUNULMADI"

Sayın Özgür Özel'i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Daha önce Manavgat için "32 saatlik video kaydı var." diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır."

500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Savcılar uyuyor AKP den alınan İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN AKP ZAMANINDA 132 DOSYADA 93.7 MİLYAR TL KAMU ZARARI VAR.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMAYA İZİN VERMİYOR.Neymiş İMAMOĞLU YOLSUZLUK YAPMIŞ.YERSEN.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Sevindik:

AKP li olunca savcıların ödü patlıyor. AKP'li başkanın oğlu kasadaki 13,5 MILYON TL'yi çalıyor. Başkan şikayetçi oluyor. Polis oğlanı yakalıyor. Oğlan "babam rüşvet alıyordu" diyor. Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı istifa ediyor! Peki, neden hakkinda rüşvet almaktan soruşturma açılmıyor?

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

melih Gökçe hakkında kaç tane suç duyurusu var elinizi kıbırdattınız mı vicadanınız gitmiş adalet bir gün herkese lazım olur

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKeko pustoski:

Fazla bağırma balıklar korkuyo..

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Özgür boş teneke gibisin ses var görüntü yok.Atatürk'ün kurduğu partiye nasıl başkan oldun tartışılır.emin olki Atatürk'ün kemikleri sızlıyor senin gibilerin yüzünden.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
