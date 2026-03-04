Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail'in gözaltına aldığı gazetecilerin serbest bırakılması için süreci takip ettiklerini duyurdu ve bu durumu basın özgürlüğüne bir tehdit olarak nitelendirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, " İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrını kınıyor gazeteci kardeşlerimizin bir an önce serbest bırakılması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bölgedeki gerçekleri dünyaya duyurmak üzere görevleri başında olan gazeteci Adem Metan ve Enson haber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından hukuksuzca gözaltına alınması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir saldırıdır. Hiçbir sansür ve baskı, hakikatin sesini kısmaya, dünyanın haber alma hakkını engellemeye yetmeyecektir. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrını kınıyor gazeteci kardeşlerimizin bir an önce serbest bırakılması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı

Komşu ülke karanlığa gömüldü
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi

4 gün boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

Elden ele dolaşıyor! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı